Listos 256 refugios temporales ante bajas temperaturas en Michoacán: PC Estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:57:52

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- Ante la presencia de bajas temperaturas en gran parte del territorio michoacano, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que se encuentran habilitados y listos 256 refugios temporales en todo el estado, como parte de las acciones preventivas para proteger a la población y reducir riesgos a la salud. La ciudadanía puede consultar la ubicación de estos espacios a través del Sistema Integral de Información de Riesgos (SIIR) en el sitio oficial https://siir.michoacan.gob.mx/

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un marcado descenso de temperatura en zonas altas del estado, así como la probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en la región Costa.

Las regiones con mayor riesgo por bajas temperaturas y donde se prevén hasta 5 grados bajo cero son algunas localidades de la región Oriente, Purépecha, Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo y Pátzcuaro-Zirahuén, mismas en las que se mantiene vigilancia permanente.

Algunos de los municipios donde habrá bajas temperaturas son Hidalgo, Zitácuaro, Cherán, Uruapan, Jiquilpan, Zamora, La Piedad, Panindícuaro, Puruándiro, Morelia, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Zinapécuaro, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante y Tzintzuntzan.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población atender las siguientes medidas preventivas ante las bajas temperaturas:

•⁠ ⁠Abrigarse adecuadamente, utilizando la técnica de vestirse por capas.

•⁠ ⁠Proteger rostro, cabeza, manos y orejas del frío.

•⁠ ⁠Cubrir boca y nariz al salir de un lugar caliente para evitar respirar aire frío.

•⁠ ⁠Evitar el uso de doble media o calcetín, ya que puede afectar la circulación.

•⁠ ⁠Limitar la exposición prolongada al aire libre en días extremadamente fríos o con vientos fuertes, para prevenir hipotermia.

•⁠ ⁠Utilizar protectores labiales y cremas hidratantes para evitar resequedad en la piel.

•⁠ ⁠Mantener una alimentación balanceada, con mayor consumo de líquidos tibios, frutas, nueces y alimentos ricos en vitaminas.

•⁠ ⁠Ventilar adecuadamente los espacios al utilizar calefactores para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

•⁠ ⁠No encender anafres, braseros o fogones dentro de espacios cerrados o con mala ventilación.

Protección Civil reitera el llamado a mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales y recordar que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 911.