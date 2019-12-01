Listo, sistema prepago del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Listo, sistema prepago del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:35:12
Uruapan, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- El sistema prepago del teleférico de Uruapan ya está listo para ser utilizado en la inauguración de este nuevo medio de transporte aéreo, cuya operación iniciará el próximo 18 de abril, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La arquitecta del proyecto precisó que en las seis estaciones del teleférico se habilitarán cajeros de cobro donde se podrá adquirir la tarjeta, así como realizar las recargas bajo un costo de 11 pesos por viaje. 

“El sistema es práctico y fácil de usar, por lo que las y los usuarios no tendrán problema alguno al familiarizarse con esta nueva tecnología”, detalló la funcionaria estatal. 

Además, recordó que el pago con tarjeta podrá hacerse efectivo en los autobuses urbanos de Uruapan y el teleférico de Morelia, una vez que éste sea inaugurado. 

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) dio a conocer esta información tras realizar un recorrido de supervisión por el sistema teleférico, de cara a su apertura.

