Listo, operativo en Las Tarascas: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 13:10:00

Morelia, Michoacán; 05 de julio de 2026.- En aras de que los festejos deportivos se realicen con orden y responsabilidad, el Gobierno de Morelia tiene listo el operativo de seguridad y vigilancia en la zona de Las Tarascas, ante un eventual triunfo de la Selección Mexicana.

Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, al precisar que se cuidará el control sobre la venta de alcohol y el cero consumo en la vía pública.

Para mantener el orden y que los festejos sean aptos para toda la ciudadanía, la Policía Morelia y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, estarán presentes en la zona para encabezar el operativo.

Finalmente, Yankel Benítez señaló que se vale festejar los triunfos de la Selección Mexicana, pero invitó a hacerlo con responsabilidad y respeto para que todas las familias pueden disfrutar de la celebración.