Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que todo se encuentra listo para la realización del “Jalo con los Canarios” en el Estadio Morelos, donde la afición podrá disfrutar en pantallas gigantes de la transmisión de la gran final de vuelta de la Liga de Expansión MX entre el Club Atlético La Paz y el Club Atlético Morelia.

El mandatario estatal señaló que a partir de las 17:30 horas, se permitirá el ingreso del público por las puertas 1, 3 y 6 del recinto, con el objetivo de ofrecer un acceso ágil y ordenado, e invita a todas y todos los aficionados a vivir la pasión del futbol en un ambiente familiar y seguro.

Mencionó que para garantizar la tranquilidad de quienes asistan al estadio, se implementará un amplio operativo de seguridad, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Coordinación Estatal de Protección Civil y el C5 Michoacán, tanto en el interior del inmueble como en sus alrededores.

Destacó que durante la espera y previo al encuentro, las y los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, sorpresas, la presentación de un DJ y la transmisión del partido a partir de las 21:00 horas.

Asimismo, Ramírez Bedolla refirió que se ha dispuesto que diversas rutas de transporte público amplíen su servicio hasta las 00:00 horas, con el propósito de facilitar el regreso seguro de las familias michoacanas a sus hogares tras disfrutar del evento deportivo.

Finalmente, el gobernador invitó a las y los aficionados del Club Atlético Morelia a vivir este encuentro con el mejor ánimo y responsabilidad, recordando que será un evento familiar que reafirma la pasión, apoyo y cariño de los seguidores del equipo de fútbol michoacano.