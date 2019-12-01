Lista flor de cempasúchil que adornará plazas y jardínes de la ciudad de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 17:27:44
Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- A partir del 25 de octubre las diversas plazas del Centro de la ciudad se llenarán de vida, color y aroma con más de 30 mil flores de cempasúchil que se colocarán en plazas y jardines de la ciudad, afirmó ⁠Fabián García Tavares, jefe de Área de Parques y Jardines, de la Secretaría de Servicios Públicos municipales.

Explicó que los lugares que adornarán estas flores serán en el Jardín Zenea, Plaza de Armas y la Alameda Hidalgo, entre otros puntos en sus diferentes variedades y colores, para adornar y dar color durante estos festejos a los fieles difuntos. 

“Este año tenemos 30 mil ejemplares de estas variedades que les comenté al inicio, que serán plantadas. Yo considero que ya a partir de esta semana, ya estarán disponibles, para que se planten en todos los parques, todos los jardines del centro histórico, principalmente en Alameda, en el Jardín Zenea, en Plaza Constitución, en algunos andadores, en macetones, que van a adornar, van a decorar y van a preservar nuestras tradiciones que tenemos como queretanos y como mexicanos.

Entonces, yo hago un llamado a la población de que consuman cempasúchil, no importa de qué flor sea, si es en macetas, si es de corte, consúmanlo. Todos llevan sangre de especies y de plantas que son muy mexicanas”.

Indicó que, desde el mes de agosto, el personal del Área de Parques y Jardines, inició con la preparación de la flor de cempasúchil, misma que se plantará durante estas festividades.

“Este 2025 el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales sembrará seis variedades de esta flor originaria de México, entre ellas la variedad Marvel y la  Inca en tres colores: naranja, amarillo y oro”.

Llamó a la ciudadanía a cuidar y preservar los parques y jardines, para que puedan disfrutar de las flores de cempasúchil que se colocarán durante estas fechas conmemorativos al Día de Muertos

