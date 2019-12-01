Lilly Téllez llama “mediocre” a la política exterior de México y confronta a canciller en el Senado

Lilly Téllez llama “mediocre” a la política exterior de México y confronta a canciller en el Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:32:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La senadora del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, criticó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante su comparecencia ante el Senado, donde cuestionó la forma en que el gobierno federal maneja la política exterior.

La legisladora consideró que México no tiene una estrategia clara para defender sus intereses frente a otros países y calificó de “mediocre” la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“No es lo mismo ser un actor prudente que ser un actor débil. La prudencia es una decisión; la debilidad es una condena”, expresó Téllez al dirigirse al canciller.

Ante los señalamientos, Velasco respondió que México cuenta con liderazgo diplomático, una voz propia y una política exterior basada en el respeto entre las naciones.

“Ante la presión, serenidad; ante la provocación, principios; ante la incertidumbre, resultados. Ese es el método de la diplomacia mexicana.” expresó Velasco Álvarez.

Las acusaciones se dieron en la comparecencia del funcionario ante el Senado, que forma parte de la revisión de las acciones del gobierno federal en materia de política exterior.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a tres por presunto fraude con asociación ambiental en Guanajuato
Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán
Detienen en Querétaro a presunto responsable de secuestro agravado de tres mujeres en Apatzingán
Servicio social: Solicitan colaboración para la localización de familiares de Ezequiel López Almontes
Más información de la categoria
Infierno en Apatzingán, Michoacán: Niña de 8 años logró pedir ayuda a sus abuelos tras ser baleada y su padre asesinado; la población, atrapada entre minas, drones explosivos y el desgobierno de Fanny Arreola
Da Michoacán paso fundamental en búsqueda de personas con nueva legislación: Bedolla
¡Sin dinero para trabajadores, pero pagó 5 millones a Gloria Trevi!: Apatzingán pide 10 millones prestados para pagar las cuentas del gobierno de Fanny Arreola 
Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán