Lilly Téllez llama “mediocre” a la política exterior de México y confronta a canciller en el Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:32:21

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La senadora del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, criticó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante su comparecencia ante el Senado, donde cuestionó la forma en que el gobierno federal maneja la política exterior.

La legisladora consideró que México no tiene una estrategia clara para defender sus intereses frente a otros países y calificó de “mediocre” la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“No es lo mismo ser un actor prudente que ser un actor débil. La prudencia es una decisión; la debilidad es una condena”, expresó Téllez al dirigirse al canciller.

Ante los señalamientos, Velasco respondió que México cuenta con liderazgo diplomático, una voz propia y una política exterior basada en el respeto entre las naciones.

“Ante la presión, serenidad; ante la provocación, principios; ante la incertidumbre, resultados. Ese es el método de la diplomacia mexicana.” expresó Velasco Álvarez.

Las acusaciones se dieron en la comparecencia del funcionario ante el Senado, que forma parte de la revisión de las acciones del gobierno federal en materia de política exterior.