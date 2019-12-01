Líderes del PAN y PRI, Quintana y Valencia, se reúnen; abordaron diversos temas

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 18:01:56

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó haberse reunido hace unos días con Guillermo Valencia, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para dialogar sobre la situación actual del estado de Michoacán.

Quintana señaló que este encuentro marca el primer acercamiento formal entre ambos líderes en sus respectivas gestiones, reconociendo que la conversación se centró en abordar las diversas problemáticas que aquejan a la entidad.

Respecto a la planeación rumbo al proceso electoral de 2027, el panista indicó que el tema se trató de manera generalizada, sin entrar en definiciones concretas sobre alianzas o candidaturas en esta etapa inicial.

El líder del PAN destacó la importancia de este primer intercambio y expresó su esperanza de que sea el inicio de una serie de reuniones constructivas para analizar el escenario político y social de Michoacán.

Cuestionado sobre si algún miembro de la familia Calderón Hinojosa se ha acercado al PAN Michoacán, dijo que no hasta el momento, pero que son bienvenidos al proyecto actual del albiazul.