Liderazgos de Morena reconocen a Carlos Torres Piña durante asamblea informativa con comités seccionales en Zitácuaro

Liderazgos de Morena reconocen a Carlos Torres Piña durante asamblea informativa con comités seccionales en Zitácuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 18:40:50
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Zitácuaro, Michoacán, 31 de octubre de 2026.– Durante una asamblea informativa con integrantes de los comités seccionales de Morena en Zitácuaro, liderazgos municipales, distritales y nacionales del movimiento expresaron su reconocimiento a Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, y destacaron la importancia de fortalecer la organización territorial, la unidad y la participación del pueblo.

El presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, reconoció la trayectoria política de Carlos Torres Piña y su conocimiento de las distintas regiones de la entidad. “Sabemos que usted viene desde abajo, sabemos que usted es un hombre que entiende bien a Michoacán”, expresó ante los integrantes de los comités seccionales.

Por su parte, Emma Rivera Camacho, del distrito 13, agradeció el trabajo de los comités seccionales, a los que reconoció como la estructura activa del movimiento y como parte fundamental de su presencia en las colonias y comunidades. “Nunca olvidemos que nuestro movimiento está con el pueblo y para el pueblo”, manifestó.

En su intervención, José Miguel Saavedra Romero, enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, retomó el pensamiento de José María Morelos y Pavón sobre la soberanía popular para señalar que defender la soberanía nacional significa defender al pueblo de México y sus derechos.

Asimismo, llamó a hacer frente a lo que calificó como una guerra mediática emprendida por sectores conservadores contra el pueblo, y destacó la importancia de contar con comités organizados, informados y activos en todo el territorio.

El presidente estatal de Morena, Jesús Mora González, reiteró que no habrá una segunda encuesta para definir la coordinación estatal y expresó su plena confianza en el proceso encabezado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Mora señaló que la derecha pretende mostrar a Morena como un movimiento dividido, pero sostuvo que las asambleas informativas con los comités seccionales permiten demostrar que existe organización, participación y disposición de trabajar conjuntamente.

Durante la asamblea se destacó que los comités seccionales constituyen la base de la organización territorial de Morena y cumplen una función indispensable para mantener el contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y fortalecer la participación popular.

La asamblea informativa de Zitácuaro forma parte de las actividades territoriales que se desarrollan en Michoacán para fortalecer el trabajo de los comités seccionales y dar continuidad a las tareas de organización del movimiento en las distintas regiones del estado.

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