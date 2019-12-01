Lidera Raúl Morón iniciativa para evitar desperdicio de comida y fortalecer la seguridad alimentaria 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2026.– Con el objetivo de transformar la gestión alimentaria del país, el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, presentó una iniciativa de reforma clave para combatir el hambre y el desperdicio de alimentos, una problemática que afecta profundamente tanto a las zonas urbanas como a las comunidades rurales e indígenas de México.

Ante el Pleno del Senado, Morón Orozco calificó como "irracional" que en el país se desperdicien 20 millones de toneladas de alimentos al año, mientras millones de mexicanos enfrentan carencia alimentaria, razón por la cual la iniciativa busca que el alimento no vendido, pero apto para el consumo, se redistribuya de manera obligatoria y ética.

"En Michoacán, donde somos líderes productores, no podemos permitir que el esfuerzo de nuestra gente en el campo termine en la basura por razones comerciales. Esta propuesta es un acto de solidaridad humana para que la comida llegue a los asilos, casas-hogar, hospitales públicos, estancias para personas en situación de calle o abandono y comunidades marginadas que más lo necesitan", enfatizó el senador.

Entre los puntos de su propuesta, se impacta de manera directa la optimización de recursos producidos en el campo, productoras y procesadoras de alimentos recibirán estímulos fiscales al sumarse al Registro Nacional de Donadores que se crea a raíz de la iniciativa, además de que con la aplicación de estrictas normas sanitarias se asegurará la calidad de los apoyos y se prohíbe la destrucción de alimentos por motivos ideológicos o comerciales.

Con esta reforma, Raúl Morón reafirma su compromiso por construir un México y un Michoacán donde la soberanía alimentaria y la justicia social caminen de la mano, al garantizar el acceso a una nutrición digna.