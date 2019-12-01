Lidera Michoacán reducción de impunidad a nivel nacional: Bedolla

Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- De acuerdo con el estudio "Radiografía de la Impunidad 2024", presentado por la organización no gubernamental México Evalúa, Michoacán se ha posicionado como el referente nacional en la resolución de delitos y la reducción de la brecha de impunidad en el país, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al encabezar la entrega de reconocimientos a peritos, policías de investigación y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.

“Michoacán tiene la mejor Fiscalía del país”, afirmó el mandatario, tras referir que de acuerdo a los resultados del informe, Michoacán registra una tasa de impunidad del 67.69 por ciento, una cifra significativamente menor al promedio nacional, que se sitúa en el 89 por ciento. “¿Qué quiere decir esto?, Que casi el 33 por ciento de los delitos se persiguen y se resuelven”, señaló el gobernador.

Mientras que a nivel federal solo se logra el esclarecimiento del 11 por ciento de los casos, en Michoacán casi el 33 por ciento de los delitos denunciados son perseguidos y resueltos de manera efectiva por las instituciones.

Ramírez Bedolla refirió que este resultado tiene un origen claro, la coordinación institucional, la búsqueda de la verdad, la cero impunidad y cero corrupción. Comparó que en el 2021 cuando inició la presente administración se tenía una incidencia de 274 homicidios al mes, mientras que en marzo de este año se logró una reducción a 60 casos.

Mientras que el fiscal General, Carlos Torres Piña, destacó la importancia de reconocer a quienes contribuyeron desde las áreas periciales, policías de investigación y ministerios públicos, para que en el periodo evaluado se haya hecho este reconocimiento al estado con el más bajo nivel de impunidad en cuanto a los procesos de procuración y administración de justicia.

“Hoy reconocemos el talento de quienes integran esta fuerza a nuestras y nuestros policías por su capacidad de investigación cada vez más profesional, haciendo uso de técnicas de avanzada y siempre bajo una actuación apegada al respeto pleno de los derechos humanos”, apuntó.

Acompañaron al gobernador el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial; el diputado Baltazar Gaona Garcia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Camerino Roa Vidal, comandante de la Décima Sexta Zona Naval, representantes de la Guardia Nacional; de la XXI Zona Militar y personal de la Fiscalía General del Estado.