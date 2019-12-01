Líder estatal del PAN rechaza críticas por afiliación: "Acción Nacional no es un partido de masas, es una escuela de líderes"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 15:19:17

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.– Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, rechazó que el partido atraviese por un fracaso en su campaña de afiliación, argumentando que el albiazul opera bajo un modelo distinto al de los partidos de masas.

El dirigente defendió la estrategia del instituto político, señalando que su enfoque siempre ha sido la formación de cuadros y líderes, no la acumulación masiva de padrones.

"Acción Nacional nunca ha sido un partido de masas en su padrón, desde su fundación nunca ha sido de masas. Acción Nacional es una escuela de líderes y que se ha concentrado siempre desde su fundación en esa línea, generando líderes," afirmó Quintana.

Respecto a la crítica de que no están atrayendo nuevos militantes, Ángeles del Toro, secretaria del PAN, dijo que el albiazul no cambiará su naturaleza para perseguir grandes números de registro mediante eventos masivos.

"Nosotros como Acción Nacional no vamos a ir a buscar las marcas, no vamos a organizar un evento de emergentes y nos vamos a poder a registrar a la gente," declaró, enfatizando que su interés es atraer ciudadanos conscientes de su ideología.

A pesar de las dificultades del proceso anterior, el líder estatal dijo que sí existe interés ciudadano en afiliarse al PAN, especialmente tras la migración a una plataforma digital reciente.

"Uno, dos al día," reportó Quintana sobre las nuevas afiliaciones que ingresan actualmente, indicando que, aunque el número no es comparable con otros partidos, es constante y representa a gente convencida.

Además, defendió la calidad sobre la cantidad de su padrón, destacando la transparencia de sus registros: "El único padrón público es el de Acción Nacional; es de carne y hueso cada uno de los afiliados de Acción Nacional. Nosotros no salimos a intercambiar dádivas y que nos firmen la gente afiliada."

El dirigente concluyó que, una vez que la reforma de estatutos sea validada, el proceso será aún más sencillo.