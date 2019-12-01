Líder del PRD-M reporta calma en municipios gobernados por el Sol Azteca

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:17:54

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, informó que los municipios gobernados por su partido se encuentran "relativamente tranquilos", aunque reconoció que los hechos recientes de violencia causaron temor en algunos lugares, especialmente en la zona colindante con Jalisco.

Ocampo Córdova hizo énfasis en el caso particular del municipio de Jiquilpan, donde la fachada de la presidencia municipal fue baleada por un grupo de civiles armados durante los disturbios ocurridos este domingo.

Confirmó que, según el reporte del edil de Jiquilpan, el ambiente se normalizó y durante las primeras horas de este lunes se efectuaron actividades de retiro de unidades quemadas.

"Hoy el reporte que tuve desde temprano es que están restableciendo las actividades la población, poco a poco no hay bloqueos ya, no hay ninguna manifestación que vaya en contra de los ciudadanos", comentó el también diputado local.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las acciones de seguridad aplicadas en la entidad, Ocampo Córdova apuntó que es la autoridad competente quien debe declarar sobre "qué sigue y qué estrategia se deben de seguir."