Líder del PRD-M reporta calma en municipios gobernados por el Sol Azteca

Líder del PRD-M reporta calma en municipios gobernados por el Sol Azteca
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:17:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, informó que los municipios gobernados por su partido se encuentran "relativamente tranquilos", aunque reconoció que los hechos recientes de violencia causaron temor en algunos lugares, especialmente en la zona colindante con Jalisco.

Ocampo Córdova hizo énfasis en el caso particular del municipio de Jiquilpan, donde la fachada de la presidencia municipal fue baleada por un grupo de civiles armados durante los disturbios ocurridos este domingo.

Confirmó que, según el reporte del edil de Jiquilpan, el ambiente se normalizó y durante las primeras horas de este lunes se efectuaron actividades de retiro de unidades quemadas.

"Hoy el reporte que tuve desde temprano es que están restableciendo las actividades la población, poco a poco no hay bloqueos ya, no hay ninguna manifestación que vaya en contra de los ciudadanos", comentó el también diputado local.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las acciones de seguridad aplicadas en la entidad, Ocampo Córdova apuntó que es la autoridad competente quien debe declarar sobre "qué sigue y qué estrategia se deben de seguir."

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta
ETN suspende servicios en cinco estados por condiciones de seguridad en carreteras
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
En Zamora, Michoacán: Aprehende la GC a 5 hombres y 2 mujeres en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
Comentarios