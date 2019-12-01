Líder del PRD-M percibe baja en homicidios, pero alerta por persistencia de la extorsión en Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD), reconoció mejoras en indicadores de seguridad, como homicidio doloso, pero advirtió que el cobro de piso continúa.

"En otros momentos, pues luego veo ciertas cosas y yo sí noto, sí percibo que hay una disminución y yo creo que tiene que ver con la presencia de gobiernos federales; también los que son delincuentes, también dicen: 'Oye, pues viene un movimiento, pues también como que andan escondidos, ¿no?'... No deja de haber cosas que siguen estando... que son el cobro de cuotas y las extorsiones, eso sigue estando, es decir, eso no cambia", comentó el también diputado local.

El perredista no descartó la posibilidad de un rebrote de violencia en caso de que las fuerzas policiales federales que actualmente apoyan las labores de seguridad en el estado decidan retirarse.

Respecto a los efectos del Plan Michoacán en el retorno de la población desplazada por la inseguridad, Ocampo Córdova se mostró escéptico. El líder del PRD-M descartó que la aplicación de dicho proyecto sea suficiente para que las familias que abandonaron sus localidades regresen en el corto o mediano plazo.

"El Plan Michoacán es un paso, pero la confianza de la población para retornar a sus hogares requiere de resultados sostenidos y profundos en seguridad", añadió.