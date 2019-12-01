Líder del PRD Michoacán critica a diputado panista por usar homicidio de familia en redes; Quintana lo Justifica

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 16:53:08

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.– Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, calificó como "qué poca madre" la acción del diputado federal panista David Cortés por pautar en redes sociales publicidad relacionada con el homicidio de la familia Mújica Hernández.

El diputado local dijo que es inaceptable aprovecharse de situaciones de desgracia para fines políticos.

El perredista apuntó que, ante el desgaste de la política tradicional, los actores de diversos partidos asumen el papel de "justicieros" para generar adeptos.

"El querer utilizar las plataformas digitales para tratar de generar adeptos en las desgracias que viven los mexicanos, y yo no comparto ese tipo de política", expresó el perredista.

Por su parte, Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, justificó la acción del legislador David Cortés, argumentando que el objetivo fue visibilizar el fracaso en materia de seguridad del gobierno federal.

"Yo creo que levantó la voz y se vale levantar la voz. ¿Pero no es un carroñero? No. ¿Lo estás justificando dirigente? No, lo que yo quiero es decir que nos acostumbremos a que pasen tantos homicidios constantemente y nadie levante la voz", manifestó el líder del albiazul.

Quintana Martínez insistió en que la discusión principal debe centrarse en las fallas del gobierno federal.