Líder del PAN en Michoacán, Carlos Quintana, desestima tinte electoral en asociación AMA Michoacán; asistirá a escuchar

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 12:54:53

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026. – Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), descartó tintes políticos o de campaña anticipada en la conformación de la asociación civil denominada "AMA Michoacán", agrupación de la que será coordinador el edil moreliano, Alfonso Martínez Alcázar.

El panista dijo que la integración de la asociación obedece a una expresión ciudadana para visibilizar diversas problemáticas sociales de la entidad.

Quintana argumentó que la creación de "AMA Michoacán" no debe generar inquietud dentro del partido, comparándola con otras organizaciones civiles:

"No veo ningún tinte electoral, lo veo como cualquier organización que va a levantar la voz, por los hechos de inseguridad. No veo ningún tinte electoral, no debe inquietar, hay infinidad de asociaciones", expresó el exlegislador federal.

El líder panista insistió en que, aunque se mencione la participación del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, su enfoque es escuchar la voz ciudadana, no validar una agenda electoral.

Respecto a su propia asistencia al evento de presentación, el próximo domingo, Quintana confirmó su intención de acudir, aunque afirmó desconocer los fines exactos de la organización.

Finalmente, Quintana mencionó que desconoce si hay más militantes panistas integrados en la nueva asociación, señalando que deben esperar a ver cómo se conforma el grupo.