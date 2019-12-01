Líder de Morena desestima SMS a favor de Gabriela Molina, no descarta "guerra sucia o fuego amigo"

Líder de Morena desestima SMS a favor de Gabriela Molina, no descarta "guerra sucia o fuego amigo"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 15:54:49
Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.– Jesús Mora González, líder estatal de Morena, no descartó que los mensajes de texto (SMS) que han circulado promoviendo el nombre de Gabriela Molina, Secretaria de Educación de Michoacán, se trate de una "guerra sucia".

Cuestionado sobre dicha publicidad, Mora González consideró que la funcionaria ni su equipo cercano están detrás de la campaña de promoción.

"Luego eso es guerra sucia, fuego amigo, no sé, pero nuestra compañera Gaby Molina no se prestaría a un tema de esa naturaleza de pagar mensajes dirigidos. Ella es una persona muy responsable que está haciendo un gran esfuerzo al frente de la Secretaría de Educación y confiamos plenamente en ella... Estoy convencido de que no fue así", expresó el representante estatal del partido guinda.

Añadió que es fácil enviar mensajes desde un número anónimo; la responsabilidad debe ser probada. Apuntó que, si bien existen diferencias en Morena, deslindó que la supuesta "guerra sucia" venga desde el interior del partido.

"Tampoco somos así; pueden haber diferencias, pero no tan grandes como para denostar, descalificar o agredir a algún compañero o compañera nuestra", indicó el morenista.

El dirigente reiteró su confianza en que los servidores públicos de Morena, incluyendo a Molina, están concentrados en sus labores encomendadas.

Noventa Grados
