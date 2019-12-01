Líder de Morena Califica al Movimiento del Sombrero como "Empaque Amigable para el Conservadurismo"

Líder de Morena Califica al Movimiento del Sombrero como "Empaque Amigable para el Conservadurismo"
Autor: Amanda Bautista Rodriguez  / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:34:12
Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.— Como "un empaque amigable para el conservadurismo de siempre", calificó Jesús Mora González, líder estatal de Morena, al movimiento del sombrero, luego de señalar que desde la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano les brindan respaldo.

El representante del partido guinda  aseguró que  la edil de Uruapan, Grecia Quiroz, y el diputado Carlos Bautista, son impulsados digitalmente por compañías de marketing vinculadas a Nuevo León, estado gobernado por MC. Dijo que no es casualidad que casas  encuestadoras relacionadas  a este mismo círculo político colocaran desde etapas tempranas a perfiles como el de la edil de Uruapan como favoritos  en referencia a los próximos procesos electorales.

El líder de Morena sentenció que la estrategia de la oposición es construir percepción, pero enfatizó que en Michoacán la victoria no se logra con trucos.

"No se gana con bots, ni se gana con páginas infladas, ni con encuestas de laboratorio. Se gana caminando casa por casa, municipio por municipio", expresó en rueda de prensa.

