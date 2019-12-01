Líder de Morena califica a dirigentes del PRI y PAN de  "Carroñeros", "Busca Likes" y "Presumidos"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 16:17:55

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Como un "carroñero, busca likes", calificó Jesús Mora González, líder estatal de Morena, a Memo Valencia Reyes, dirigente del PRI en Michoacán, y tildó de 'presumido' al presidente del PAN en la entidad, Carlos Quintana Martínez.

El ex edil de Tuxpan aseguró que, en recientes declaraciones de los representantes del PAN y PRI respecto al "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", actúan como buitres carroñeros.

Mora González aprovechó para retar a Memo Valencia a competir en las elecciones del 2027 por un puesto de mayoría relativa.

"Memo Valencia, el dirigente del PRI, carroñero, busca likes, porque votos no tiene, hacía referencia al proyecto que representa Morena. Él cree que con esa diatriba va a obtener votos, pues lo único que obtiene son likes y bots nada más. Lo reto a que en el 2027 busque un espacio de mayoría relativa para ver cómo le va en las urnas", comentó el morenista.

Enseguida arremetió contra Carlos Quintana, líder estatal panista que ayer apuntó que pretendían hacerlos ver como "pendejos" ante la propuesta del Plan Michoacán.

"Andaba un poquito molesto, le vamos a sugerir que se tome un té de tila, decía palabras más, palabras menos, que con el Plan en Michoacán creían que eran 'pendejos'. Yo le digo que no sea tan presumido al dirigente estatal del PAN", expresó.