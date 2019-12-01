Líder de MC en Michoacán advierte que actores políticos desvirtúaron movimientos sociales y condena abuso policial

Líder de MC en Michoacán advierte que actores políticos desvirtúaron movimientos sociales y condena abuso policial
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 16:03:28
Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- La presencia de actores políticos en las movilizaciones del pasado sábado 15 de noviembre en distintos puntos del país desvirtuó la convocatoria genuina de la Generación Z, señaló Víctor Manríquez González, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán.

Manríquez afirmó que, si bien no se puede negar la participación de partidos políticos en las protestas, esta acción es utilizada por algunos  institutos en el poder  para deslegitimar un movimiento que surge de manera genuina por los acontecimientos que aquejan al país.

"Yo creo que aquí es donde la oposición de los partidos tradicionales se están equivocando", comentó el líder de MC, quien hizo un llamado a la sensatez: "Lo más importante es que seamos respetuosos y que busquemos ese mecanismo de que los movimientos sociales puedan agarrar esa fortaleza y no se desvirtúen por parte de los mismos dirigentes o los actores políticos al interior de los partidos".

El ex edil de Uruapan, condenó  la represión en las manifestaciones y "Abrazos" a la Delincuencia".

"Es lamentable que se utilice a la fuerza pública para reprimir a los que se están manifestando, porque lo ha dicho la gente y ha sido muy repetitivo el tema de que con la delincuencia, abrazos, y para los manifestantes, toletazos, balas de goma, gas lacrimógeno", sentenció.

Finalmente, instó a la unidad nacional para resolver los problemas que aquejan a los mexicanos, haciendo hincapié en la construcción de paz y seguridad.

