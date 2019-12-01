Libres, todas las carreteras de Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 18:56:16

Morelia, Michoacán, a 31 octubre de 2025.- Todas las carreteras de Michoacán que se encontraban bloqueadas, ya están libres y abiertas al tránsito, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario agradeció la disposición de los productores de maíz para liberar las casetas de peaje de la Autopista de Occidente, lo que permitirá el arribo de turistas y visitantes, con motivo de la celebración de Noche de Muertos.

A través de sus redes sociales, Bedolla indicó que seguirán atendiendo el tema de los productores de maíz.

"Seguimos pendientes y atendiendo el tema del campo con diálogo y disposición", expresó el funcionario.