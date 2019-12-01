Liberan presidencia municipal de Peñamiller, tras 7 días de toma

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 21:06:18

Peñamiller, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Las instalaciones de la Presidencia Municipal de Peñamiller fueron reabiertas este martes 10 de febrero, luego de que autoridades estatales, municipales y representantes ciudadanos alcanzaran acuerdos que permitieron poner fin al paro que se mantenía desde hacía siete días.

De acuerdo con el gobierno municipal, los servicios que se brindan en el edificio público se reanudarán con normalidad a partir del 11 de febrero, tras privilegiarse el diálogo como mecanismo para generar entendimiento y estabilidad social en la demarcación.

La mesa de negociación fue encabezada por el subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del estado de Querétaro, José Gerardo González Márquez, cuya intervención facilitó la atención de las principales demandas ciudadanas, entre ellas la restitución de la delegada de San Miguel Palmas, Anallely Díaz, y acuerdos relacionados con el ejido Enramadas por el tema del relleno sanitario, además del seguimiento a la investigación sobre la desaparición de un expresidente municipal.

Autoridades y manifestantes coincidieron en que el proceso se resolvió mediante el diálogo y sin confrontaciones, además de establecerse por escrito que no habrá represalias legales, administrativas ni policiales contra quienes participaron en la movilización.

“El diálogo es la puerta para encontrar solución a las diferencias”, señalaron representantes estatales durante el anuncio de los acuerdos, al reconocer la voluntad de todas las partes para permitir la reapertura del edificio público y la restitución de los servicios municipales.

Por su parte, la delegada de San Miguel Palmas, Anallely Díaz confirmó que retomará funciones de manera oficial al día siguiente de la firma de los acuerdos, tras retirarse la medida cautelar que le impedía ejercer el cargo.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, el gobierno municipal subrayó que la reapertura de la Presidencia Municipal busca garantizar la continuidad de la atención pública y mantener la estabilidad social y política en Peñamiller, al tiempo que reconoció la participación del Poder Ejecutivo de Querétaro en la solución del conflicto.

Asimismo, la administración municipal reiteró que continuará trabajando de la mano de la población en acciones y programas destinados a todas las comunidades del municipio.

Con la conclusión del paro y la reanudación de servicios, se restablece la operación normal del edificio municipal, que alberga trámites, atención ciudadana y servicios financieros utilizados por la población de la región.