Ley de Identidad de Género se votará hasta agosto: Sinhué Piedragil 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 18:35:51

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- El dictamen que se modificó y aprobó de la Ley de Identidad de Género se postergará hasta el próximo mes de agosto, confirmó Sinhué Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

Informó que apenas la tarde del lunes recibió el documento por parte del presidente de la comisión dictaminadora, por lo que la Mesa Directiva se encuentra en fase de revisión técnica para determinar la naturaleza jurídica del texto.

“Ahora, se evalúa si el proyecto corresponde formalmente al desahogo de las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo o si se trata de una iniciativa alternativa”.

Explicó que la premura del calendario legislativo impide cumplir con los plazos regulatorios para convocar a la Mesa Directiva y posteriormente al Pleno antes del periodo vacacional.

"Apenas recibí el día de ayer (el dictamen). Necesitamos hacer todo un procedimiento legislativo... los plazos están muy apretados".

Validó la petición de diversos colectivos sociales que sugerían no apresurar la discusión y asegurando que el debate final ocurrirá entrando el mes de agosto.