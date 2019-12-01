Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Como ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel no atendió la alerta de los granadazos en 2008 y por omiso es responsable de aquel fatal atentado, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, quien indicó no debe seguir en la impunidad este suceso que marcó el inicio del narcoterrorismo en la entidad.



“Recordemos en qué año pasó de ser Michoacán uno de los tres estados más seguros del país para convertirse en un estado con un espiral de violencia interminable, cuando Leonel Godoy llegó como secretario de Gobierno y tomó el control de la seguridad pública. Con él empezó el narcoterrorismo en Michoacán”, dijo.

Por eso, el dirigente estatal del PRI pidió que se termine la impunidad con la cual ha logrado vivir el experredista y ahora morenista, Leonel Godoy Rangel.

“No entiendo cómo un personaje como Leonel que endeudó al estado, que entregó al estado al crimen organizado, que pactó con delincuentes, que es pública y notoria su participación en todos los grados en temas de delincuencia organizada, que su hermano o su medio hermano mantenía un compadrazgo con La Tuta, hoy detenido en Estados Unidos, y pues no se le hizo absolutamente nada a Leonel Godoy”, mencionó.

Insistió en que el atentado conocido como “Los Granadazos”, se pudo evitar y el entonces mandatario estatal no hizo nada para prevenir las 8 muertes y los más de 120 heridos, como consta en los reportes del C4 sobre las llamadas de advertencia a los números de emergencia hechos tres días antes y entregados a las autoridades estatales y federales.

“El gobierno fue omiso, ignoró estas graves denuncias y con esto hay un grado de responsabilidad, sobre todo tratándose de una autoridad, porque por acción o por omisión hay responsabilidad al no atender esta denuncia".

Memo Valencia, indicó que la mejor forma de honrar la memoria de los que murieron y los heridos a los que les cambió la vida para mal, “sería llevar ante la justicia al delincuente ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel”.

Por eso, realizó un exhorto a la Fiscalía General del Estado y a la de la República a que se reabra la investigación y se someta a la acción de la justicia al exmandatario ahora morenista, Leonel Godoy Rangel.

“Fue todo un montaje lo que se dio en ese momento y creo que Leonel lo creó. Ahí están las evidencias que son claras. Hay que llevar a Leonel Godoy ante la justicia y se debe de iniciar un juicio de procedencia para su desafuero y para que sea procesado como lo que es, además de integrante del cártel narco-legislativo de La Barredora como responsable de los granadazos del 15 de septiembre del 2008”, finalizó.