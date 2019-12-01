Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 

Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 20:43:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer mecanismos de trabajo y las acciones bilaterales, la  Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió a autoridades de Panamá en las instalaciones del C5 Michoacán, En el encuentro, se acordó establecer mesas de trabajo futuras para intercambiar información y capacitación que fortalezca la preparación de las corporaciones policiales.

Sobre el particular se informó que el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó a los integrantes del Ministerio de Seguridad Pública y del Centro de Operación Nacional de Panamá, la tecnología que se utiliza en el C5 Michoacán, para mostrar la operatividad de este centro y de sus 11 subcentros para la vigilancia en el estado.

Se destacó la coordinación que se mantiene entre la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales para combatir a los generadores de violencia y dar atención oportuna a las emergencias.

“Este es uno de los centros de monitoreo más grandes e innovadores de toda la República. Contamos con más de 5 mil cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, y actualmente implementamos cámaras de reconocimiento facial para dar seguimiento a objetivos delincuenciales”, señaló Oseguera Cortés.

Los representantes de la delegación de Panamá se mostraron interesados en replicar los sistemas de trabajo y fortalecer los lazos de coordinación entre ambas partes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 
Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán
Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Más información de la categoria
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
Comentarios