Legislar con perspectiva de género, un compromiso del GPPT: Diana Espinoza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:54:33

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo de 2026.- Las mujeres en Michoacán y el país, hoy juegan un papel trascendental en la toma de decisiones, gracias a la conquista de espacios públicos y el reconocimiento pleno de sus derechos, señaló la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la legisladora local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), afirmó que estas conquistas no son privilegios, sino justicia, ante la deuda histórica que se tiene con las mujeres.

Espinoza Mercado resaltó que la llegada de Claudia Sheinbaum como la primera mujer al frente de la Presidencia de México, ha obligado a los legisladores petistas a trabajar con mayor responsabilidad, cumpliendo los compromisos en materia de género.

“Porque la verdadera transformación no se mide en los cargos que ocupamos, sino en la seguridad, la libertad y la dignidad con la que viven todas las mujeres, especialmente las mujeres de Michoacán”, comentó.

La diputada enfatizó que la igualdad sustantiva se construye con decisiones firmes y acciones concretas, por lo que reiteró que, desde el parlamento michoacano, impulsará proyectos e iniciativas que garanticen el acceso pleno a sus derechos para niñas y mujeres.