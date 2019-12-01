Legisladores federales deben analizar la reforma electoral: Mauricio Kuri

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 21:43:26

Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González expresó su confianza en que los legisladores federales analizarán la reforma electoral con responsabilidad y priorizando el bien del país, por encima de intereses partidistas; luego de que este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentara el denominado Plan B de la reforma electoral, el cual contempla la disminución de recursos para destinarlos a obras.

Kuri González consideró necesaria una reforma en la materia; sin embargo, enfatizó que esta debe garantizar certeza democrática.

"Es muy importante que se haga una reforma electoral, una reforma para darle más certidumbre a los mexicanos. Lo más caro sería perder la democracia; yo, en esta parte, tengo la confianza de que los legisladores harán lo mejor por México y no lo mejor para el partido", dijo.

Mauricio Kuri evitó profundizar en el tema y señaló que será el Poder Legislativo el encargado de revisar a detalle la propuesta.

"Yo esperaría hasta que los legisladores hagan su estudio, su análisis y ojalá vean lo mejor para el país, sobre todo lo que nos ha costado tanto, que es la democracia".