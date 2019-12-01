Legisladores expresan preocupación por falta de condiciones para inicio de funciones de nuevos jueces y magistrados en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 18:47:00

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- A vísperas de que jueces y magistrados comiencen a ejercer sus funciones el próximo mes de septiembre, Teresita Herrera Maldonado, diputada del PAN, dijo que no existe claridad en las estrategias de trabajo que seguirán los nuevos juzgadores.

"Sigue habiendo un desorden, no hay claridad en muchas de las rutas que ellos van a seguir; sin embargo, es algo que nosotros lo señalamos... Por supuesto que lo lamentamos también, porque independientemente de que nosotros no estuvimos de acuerdo en su momento, con el desaseo que hubo en el proceso electoral", comentó en entrevista la legisladora.

Agregó que, debido a las impugnaciones vigentes, no saben cuántos son los juzgadores que van a tomar protesta.

Herrera Maldonado dijo esperar que no exista retraso en las labores de los jueces y magistrados y estos ateindan de manera inmediata todos los casos.

"Apelamos a que en esta transición, obviamente, no haya un vacío, sino que se siga atendiendo hasta el momento en que se haga el relevo en los espacios en donde exista alguna impugnación", expresó.