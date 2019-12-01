Legisladores de la 4T se reúnen en Segob para dialogar sobre el Plan B de la reforma electoral

Legisladores de la 4T se reúnen en Segob para dialogar sobre el Plan B de la reforma electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 15:21:45
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Ciudad de México, 14 de marzo de 2026. Legisladores de los partidos que integran la llamada Cuarta Transformación sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar sobre el denominado Plan B de la reforma electoral.

Al encuentro asistieron los coordinadores parlamentarios Ignacio Mier, Manuel Velasco, Alberto Anaya, Arturo Escobar y Carlos Puente, quienes intercambiaron puntos de vista con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la reunión se abordaron diversos aspectos relacionados con el Plan B de la reforma electoral y su avance en el ámbito legislativo.

En el encuentro destacó la ausencia del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien no estuvo presente en el diálogo realizado en las instalaciones de Segob.

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