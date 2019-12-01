Legisla Congreso del Estado para fortalecer la lucha contra las adicciones en Michoacán

Legisla Congreso del Estado para fortalecer la lucha contra las adicciones en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 17:23:39
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Morelia, Michoacán, a 20 de octubre del 2026.- El Congreso del Estado, aprobó diversas reformas a la Ley Contra las Adicciones en el Estado de Michoacán, a fin de fortalecer la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política estatal contra las adicciones mediante el reconocimiento del Observatorio Michoacano de Salud Mental y Consumo de Sustancias como instrumento técnico de información a cargo de la Secretaría de Salud. 

Con esta ley se establece que la prevención y atención de las adicciones requieren políticas públicas sustentadas en información confiable, evidencia científica y mecanismos de evaluación que permitan identificar las necesidades de la población y conocer los resultados de las acciones gubernamentales, además de que, contar con estos elementos contribuye a orientar los servicios de salud, establecer prioridades y utilizar responsablemente los recursos públicos.

De la misma forma, se precisan las atribuciones del Consejo Estatal contra las Adicciones para la aprobación y evaluación del Programa Estatal de Atención Integral a las Adicciones, con metas anuales e indicadores verificables.

El dictamen aprobado, señala que “la integración y difusión de información estadística permitirá identificar necesidades de atención y oportunidades de mejora, así como facilitar la rendición de cuentas. Para ello, se prevé el uso de información agregada y disociada, que proteja la privacidad de las personas y evite su identificación”.

Con esta propuesta se busca fortalecer la coordinación institucional y aprovechar las capacidades existentes para dar continuidad a las acciones de prevención y atención. Su implementación se sujetará a los recursos presupuestarios autorizados, con el propósito de avanzar hacia una política pública evaluable, respetuosa de los derechos humanos y orientada al bienestar de la población michoacana.

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