Legaremos justicia, autogobiernos y autodeterminación, afirma Bedolla al firmar Faeispum con comunidades originarias de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- Legaremos justicia, autogobiernos y autodeterminación, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la Firma del Convenio Faeispum con comunidades indígenas que ya ejercen su autogobierno.

En el marco de la firma del convenio, el mandatario estatal enfatizó que durante mucho tiempo los gobiernos neoliberales negaron a los pueblos indígenas la posibilidad de decidir sobre su rumbo, al asumir un rol paternalista que imponía sin consultarles, además de negarles los recursos económicos, lo que trajo desigualdades y generó una deuda histórica con los pueblos originarios.

Destacó que con la firma del convenio, el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) y obra convenida llegarán a 29 comunidades, en una segunda ventanilla se prevé que se beneficien las 21 que faltan.

Por su parte, Raúl Zepeda Villaseñor, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), recalcó que 50 comunidades del estado ya son autónomos, 45 ejercen el presupuesto directo, el resto continúa en trámites necesarios para ello. Subrayó que este convenio representa que las comunidades no son receptoras, sino constructoras de su propio futuro.

Prisciliano Rodríguez Morales, presidente del Consejo de la Comunidad de San Mateo Ahuirán, recalcó que para que los procesos de autonomía sean exitosos se requiere de buena memoria, no volver a los errores del pasado que han entorpecido lograr llegar a los autogobiernos

De la misma manera, enfatizó que este convenio es un símbolo de que las decisiones del futuro de las comunidades ya no se determina desde oficinas que desconocen el panorama que verdaderamente viven las comunidades originarias.

Cabe señalar que para comunidades originarias se prevé invertir más de 50 millones de pesos en el Faeispum 2026. Durante sus intervenciones, representantes comunales destacaron que con los recursos directos que actualmente ejercen, han llegado a construir múltiples obras al anualmente, mientras los ayuntamientos a los que estaban adscritos hacían una o ninguna durante sus mismos períodos.