Legalmente factible registrar “Carlos Manzo” como marca, confirma IMPI

Morelia, Michoacán, a 09 de diciembre del 2025.- Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, confirmó que los nombres “Carlos Manzo” y “Movimiento del Sombrero” pueden avanzar en su proceso para ser registrados como marca; explicó que ambos expedientes fueron ingresados en la categoría 45, que contempla actividades vinculadas con asuntos políticos, gestión pública y labores de cabildeo.

El funcionario federal detalló que los trámites se encuentran en la etapa de oposición, periodo en el que cualquier persona u organización puede manifestar argumentos en contra del registro. Añadió que será después del receso vacacional, probablemente en la primera semana de enero, cuando se reanuden las revisiones formales y se determine si se aprueba la protección legal solicitada.

Aclaró que artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece ciertas restricciones para registrar nombres propios, en este caso, señaló que el uso del nombre quedaría en manos de la sucesión directa de la persona, es decir, su esposa e hijos, lo que les permite continuar con el procedimiento sin impedimentos.

Respecto a “Movimiento del Sombrero”, Santiago Nieto subrayó que ya existe un antecedente de uso, debido a su participación como movimiento social con resultados electorales, trayectoria que, dijo, refuerza la viabilidad de que también reciba el registro como marca en cuanto concluya el análisis normativo.