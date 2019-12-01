Lázaro Cárdenas se consolida como gigante logístico del Pacífico con la expansión de APM Terminals

Lázaro Cárdenas se consolida como gigante logístico del Pacífico con la expansión de APM Terminals
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 18:20:46
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Con una inversión de 140 millones de dólares, se inauguró la Fase II de APM Terminals en Lázaro Cárdenas, consolidando al puerto como un referente logístico en el Pacífico. En el marco del evento, la compañía anunció una inversión adicional de 350 millones de dólares para la Fase III, adelantando su ejecución ocho años conforme al plan original.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este tipo de inversiones son el mejor indicador de confianza en la economía nacional y en el potencial de Michoacán, al fortalecer la competitividad logística y el desarrollo regional.

La directora general de APM Terminals México, Beatriz Yera Seibane, subrayó que la expansión responde a una visión de largo plazo basada en innovación, eficiencia operativa y sostenibilidad, al tratarse de una de las terminales más avanzadas de América Latina, con procesos automatizados y tecnología de última generación.

La terminal prácticamente duplica su capacidad para superar los 2 millones de TEUs (contenedores) anuales, con la entrada en operación de esta segunda fase, fortaleciendo las cadenas de suministro y consolidando al puerto de Lázaro Cárdenas como una plataforma estratégica para el comercio internacional.

Con esta ampliación, el puerto refuerza su papel como motor económico del estado, particularmente en la generación de empleo formal y en la atracción de inversiones, al posicionarse como una puerta clave para el intercambio comercial entre México, Asia y América del Norte.

Al evento asistieron el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el director regional para las Américas de APM Terminals, Leo Huisman; el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, Heliodoro Álvarez Hernández; así como representantes de la Secretaría de Economía, autoridades aduanales, navales y municipales, además de integrantes del sector empresarial y logístico.

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