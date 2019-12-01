Laura Ballesteros propone que legisladores trabajen 48 horas semanales; Morena y aliados rechazan la iniciativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 20:46:27

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- Durante la discusión en lo particular de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta que generó incomodidad en el pleno.

La legisladora planteó que diputados y senadores trabajen 48 horas semanales, como actualmente lo hacen millones de trabajadores en el país. La iniciativa buscaba modificar el esquema laboral del propio Congreso, en medio del debate nacional sobre la reducción de la jornada de trabajo.

Ballesteros argumentó que, ante la discusión sobre la disminución de la jornada laboral, era pertinente que el Poder Legislativo revisara también sus propias condiciones de trabajo como un acto de congruencia institucional.

Sin embargo, la reserva no contó con el respaldo de Morena y sus aliados, por lo que no fue admitida a discusión.

Con ello, la propuesta quedó desechada y el esquema laboral del Congreso permanecerá sin cambios.