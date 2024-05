Las y los zacapenses quieren avanzar por el camino de la transformación: Mónica Valdez

Zacapu, Michoacán, a 6 de mayo de 2024.- Las y los zacapenses quieren avanzar por el camino de la transformación ¡no hay duda!, porque es ya mucho tiempo en el que las autoridades municipales les han fallado y quebrantado su confianza, señaló Mónica Valdez Pulido, candidata a la presidencia municipal de Zacapu por la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán.

Recibida con un gran ánimo y calidez por integrantes de la Organización “Unidos Por Zacapu”, Mónica Valdez agradeció las muestras de cariño y respaldo hacia el proyecto que encabeza y que permitirá al municipio sacudirse del letargo de autoridades que no han estado a la altura de lo que merece esta tierra.

“Estoy profundamente entusiasmada con la respuesta que he recibido en cada rincón que hemos visitado a lo largo de estas semanas de campaña, me conmueven las muestras de cariño y respaldo de la gente que me ha visto regresar una y otra vez a dialogar con ella, a nutrir mi labor como diputada y el día de mañana como presidenta municipal con sus opiniones y propuestas, porque saben que en mí tienen una aliada que nunca estará ausente, que siempre les hablará derecho, con la verdad, comprometida con esta causa común que es Zacapu”.



Mónica Valdez apuntó que está convencida que con la suma de voluntades y con un gobierno municipal comprometido de manera profunda con el pueblo, se reactivará la economía de Zacapu, por lo que como alcaldesa generará programas de apoyo y atención a comerciantes, productores y artesanos, trabajando para recuperar la confianza en nuestros productos, en aquello que con mucho esfuerzo generan las y los zacapenses con su trabajo.

“Por eso seguiré recorriendo casa por casa, barrio por barro, localidad por localidad, porque puedo mirar de frente a la gente, y decirles estoy aquí, seguiré trabajando por ustedes y por nuestra querida tierra como hasta ahora lo he hecho, porque no están solas y solos, porque aquí hay una mujer decidida a que la transformación sea una realidad para Zacapu”.