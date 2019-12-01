Las y los diputados de Morena cierran filas con Carlos Torres Piña y llaman a fortalecer la unidad de la transformación

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.– En un encuentro con el Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán, expresaron su respaldo al coordinador e hicieron un llamado a toda la militancia y a los liderazgos del movimiento a cerrar filas, respetar los acuerdos y privilegiar la unidad. Coincidieron en que las diferencias internas no deben convertirse en divisiones que terminen favoreciendo a quienes se oponen al proyecto de transformación.

Las y los legisladores señalaron que la militancia merece claridad, congruencia y responsabilidad política, por lo que llamaron a evitar mensajes contradictorios, especulaciones y campañas de desinformación que generen confusión sobre los acuerdos alcanzados. Asimismo, convocaron a los liderazgos y representantes populares a sumarse a los trabajos territoriales que encabeza Carlos Torres Piña, particularmente a los encuentros La 4T te escucha, los Diálogos por la Soberanía y la Transformación y las asambleas seccionales. Reafirmaron que desde el Congreso continuarán impulsando una agenda legislativa comprometida con el bienestar del pueblo de Michoacán y los principios de la Cuarta Transformación.

En la reunión participaron las diputadas y los diputados Antonio Mendoza, Melba Albavera, Iván Arévalo, Anabet Franco, Giulianna Bugarini, Jaqueline Avilés, Sandra Olimpia Garibay, Emma Rivera, Eréndira Isauro, Marco Polo Aguirre, Belinda Iturbide, Nalleli Pedraza, Juan Pablo Celis y Fabiola Alanís, así como la diputada del Partido del Trabajo, Belinda Hurtado. También estuvieron presentes Carlos Torres Piña y el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora. El encuentro concluyó con un llamado a mantener la coordinación política y legislativa, fortalecer el trabajo en territorio y anteponer la unidad del movimiento a cualquier interés personal o de grupo.