Las Solidarias, autonomía económica para romper ciclos de violencia: Seimujer

Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, destacó que el programa Las Solidarias se consolida como una estrategia para romper los ciclos de violencia que enfrentan las mujeres, al fortalecer su autonomía económica y brindar herramientas reales para emprender y tomar decisiones de vida con independencia.

En la entrega más reciente, más de 300 mujeres recibieron kits de costura, belleza, uñas y repostería, con los que podrán iniciar o fortalecer un oficio desde sus hogares.

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas subrayó que “cuando una mujer tiene ingresos propios, tiene opciones. Puede proteger a sus hijas e hijos, alejarse de entornos violentos y decidir sobre su vida. Ninguna mujer se salva sola”, afirmó.

Este programa nace y se fortalece en asambleas comunitarias donde las mujeres expresan sus necesidades y construyen juntas alternativas económicas. Además, desde la Seimujer se mantiene un seguimiento posterior a la entrega, con espacios de acompañamiento donde las beneficiarias comparten avances, fortalecen redes y diseñan estrategias colectivas para hacer crecer sus proyectos.

En este contexto, una de las beneficiarias, Laura, madre soltera, compartió que este apoyo le permite equilibrar el trabajo y el cuidado. “Con este kit puedo trabajar desde mi casa, estar más tiempo con mi hija y aportar a la economía del hogar. Estoy muy agradecida porque esto nos da tranquilidad y un futuro mejor”, expresó.

Las Solidarias forma parte de una ruta integral de autonomía económica que incluye talleres y la Escuela de Saberes, con oficios como carpintería, soldadura, mecánica básica y repostería profesional. Estos procesos se incorporarán a los 40 Centros LIBRE que ya existen en el estado, para que cada espacio comunitario sea también un punto de encuentro, formación y crecimiento económico entre mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán a través de la Seimujer reafirma su compromiso para construir una red estatal de mujeres autónomas y organizadas, capaz de generar ingresos propios, fortalecer la economía local y romper las violencias desde el territorio y la comunidad.