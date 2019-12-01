Las recompensas deben incluir denunciar a funcionarios corruptos: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 12:47:07

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la propuesta de ofrecer recompensas a familiares que denuncien a familiares delincuentes debe ampliarse para incluir a funcionarios públicos que encubren, manipulan o negocian delitos.

“Si van a pagar por denunciar, también debe aplicarse para denunciar a servidores públicos corruptos. Son ellos quienes más responsabilidad tienen y quienes más daño hacen cuando callan o ensucian las investigaciones”, señaló.

Barragán propuso agregar sanciones penales para cualquier funcionario que, encubra delitos o no los denuncie teniendo obligación legal de hacerlo. Altere o ensucie escenas del crimen o filtre información de carpetas para dañar a personas o manipular investigaciones, así como utilizar políticamente denuncias o negociaciones dentro de la Fiscalía.

El legislador advirtió que la propuesta no debe convertirse en un incentivo para fabricar denuncias o venganzas familiares, y subrayó que la corrupción institucional también debe ser castigada.

“No más impunidad dentro del Estado. Si queremos combatir la delincuencia, primero limpiemos las instituciones”, finalizó.