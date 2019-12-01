Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- Las parcelas 41 y 42 no tienen ni tendrán cambio de uso de suelo para desarrollo, aseguró Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Hoy con toda claridad lo digo, no tienen uso de suelo para desarrollo ni lo tendrán; son dos parcelas que están blindadas, ahí lo único que puede haber son árboles y con esa claridad lo digo y esa es la postura de mi administración”.

Esto, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito ratificó el amparo que interpuso la Asociación Civil Parque Intraurbano Jurica en materia de justicia climática.

Cuestionado sobre si habrá algún procedimiento administrativo por las irregularidades que se presentaron para aprobar el cambio de uso de suelo, Macías Olvera señaló que su prioridad es darle certeza a la gente de que no nada más se protegerá la zona de Jurica, sino todo el polígono no tendrá nunca uso habitacional o de desarrollo de cualquier especie.

“En las parcelas 41 y 42 lo único que puede a ver son árboles y todos los procesos administrativos que yo tenga que echar andar para blindar esas parcelas lo vamos a hacer”.

Destacó que su compromiso es que esas parcelas seguirán siendo un Área Natural Protegida por ello, insistió en que ahí, en todo el polígono, solo habrá árboles.

“Aún no tengo conocimiento de este fallo, no me ha comentado nada ni mi secretario del Ayuntamiento, ni el secretario de Gobierno, pero aquí lo importante es transmitirle a la gente de Jurica y la asociación que las parcela 41 y 42 no tienen permiso de un desarrollo inmobiliario”.