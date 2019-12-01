Las nuevas generaciones crecimos con la conciencia social que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas, destaca Brissa Arroyo

Las nuevas generaciones crecimos con la conciencia social que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas, destaca Brissa Arroyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 09:56:03
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Morelia, Michoacán, 29 de Octubre de 2026.-  La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, subrayó las aportaciones del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la construcción de un México democrático, de libre pensamiento, plural e incluyente. 

Brissa Arroyo afirmó que hoy es importante honrar la memoria de Cuauhtémoc Cárdenas con los ideales de justicia social, igualdad y paz. 

Cuauhtémoc Cárdenas, fue un referente de la izquierda en nuestro país,  motivó a millones de mexicanos en la lucha  por la transición democrática. 

Con Cuauhtémoc Cárdenas, el pueblo de México comprendió también que la democracia no es una conquista definitiva, sino una tarea permanente.

Recientemente, durante la Sesión Solemne en el Congreso de Michoacán en donde se inscribieron las letras doradas de Amalia Solórzano Bravo en el muro de honor, Brissa Arroyo afirmó: "Las nuevas generaciones tuvimos la oportunidad de formarnos una conciencia social gracias al liderazgo que Cuauhtémoc Cárdenas representó a partir de 1988, cuando tuvo la capacidad de convocatoria para movilizar a millones de mexicanos, usted inspirado en los principios de sus padres, el General Lázaro Cárdenas y Doña Amalia Solórzano se convirtió en uno de los grandes impulsores de la democratización de México".

Su lucha abrió caminos para ampliar la participación ciudadana, fortalecer la vida democrática de México y entender que los ideales de justicia social siguen siendo la base sobre la cual debe construirse nuestro país. 

Fue entonces, durante esta Sesión Solemne en julio pasado, que en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo pidió a la audiencia un minuto de aplausos para el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el legado que ha dejado al México contemporáneo. 

"Usted como pionero e iniciador de este gran movimiento popular, también como sus padres ha cumplido dignamente con el legado y el papel que le correspondía asumir en su momento para alcanzar un México más justo y más igualitario".

Tuvo la valentía y las agallas suficientes para enfrentarse a un régimen autoritario y antidemocrático, y todo un pueblo lo seguimos sin titubear, creyendo en su espíritu libertario.

"Ingeniero, usted no está en deuda con el pueblo, por el contrario, nosotros los mexicanos somos los que estamos en deuda con usted, con agradecimiento profundo le expresamos nuestra admiración". 

Hoy, Brissa Arroyo mostró su solidaridad con la familia y amistades del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con el anhelo de que su legado perdure a lo largo de muchas generaciones.
    
      

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