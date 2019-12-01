Las niñas también hacen historia: lanzan convocatoria a la Presea Eréndira

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:44:43

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, presentó la convocatoria del Premio Estatal al Mérito de la Equidad de Género “Presea Eréndira”. Durante el acto, hizo un llamado especial a postular a niñas y adolescentes que defienden los derechos humanos de las mujeres y las infancias en sus comunidades.

La secretaria señaló que este reconocimiento busca visibilizar historias de liderazgo, valentía y compromiso social desde edades tempranas, reconociendo que muchas niñas y jóvenes ya impulsan cambios reales en sus escuelas, colonias y municipios.

“La transformación también nace desde la niñez y la adolescencia. Reconocer a quienes alzan la voz por otras es sembrar igualdad y justicia desde hoy”, expresó.

Anguiano González invitó a la ciudadanía, colectivas, instituciones educativas y organizaciones sociales a postular a niñas, adolescentes y mujeres comprometidas con la defensa de los derechos, la igualdad y la construcción de comunidades más justas.

Podrán postularse niñas y jóvenes de 6 a 17 años que impulsen la equidad desde la ciencia, el arte o el deporte; mujeres defensoras de derechos y acceso a la justicia, y colectivas o activistas que protejan a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las interesadas pueden consultar la convocatoria completa en el enlace: https://mujer.michoacan.gob.mx/convocatorias/presea-erendira/. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero de 2026, y los premios serán entregados el 8 de marzo del 2026, Día Internacional de la Mujer.

Acompañada por la coordinadora de Comunicación Social, Záyin Villavicencio Sánchez, la secretaria refrendó el compromiso de la Seimujer de impulsar el liderazgo de las nuevas generaciones y reconocer a quienes transforman Michoacán desde sus territorios.