Las mujeres son las protagonistas de la transformación y del Plan Michoacán: Morón 

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.– “Las mujeres son las protagonistas de la transformación de México y lo serán también del Plan Michoacán. Con su liderazgo, inteligencia y sensibilidad, vamos a recuperar el estado”, afirmó el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, en un encuentro con representantes del sector.

El encuentro, tuvo como fin compartir las acciones que se contemplan para el sector de mujeres dentro del Plan Michoacán, como los 50 mil créditos a la palabra que se entregarán en el 2026, el incremento a 10 mil mujeres tejedoras de la patria para realizar actividades en su comunidad, así como la apertura de un Centro LIBRE en cada uno de los 113 municipios de la entidad.

Raúl Morón, se dijo un aliado de la lucha de las mujeres, la cual atenderá con base en escuchar sus necesidades y metas, para desde el Senado de la República, legislar y entregar soluciones.

“Para recuperar Michoacán la unidad de las mujeres es fundamental. Por eso las invito a reconocerse, a organizarse y liderar la transformación de nuestro estado”, alentó el senador.

Finalmente, expresó que el respaldo a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, debe de seguir, en reconocimiento al gran trabajo que realiza al frente del país y ante los intentos desesperados de la oposición por demeritar sus avances.