Las juventudes deben ser motor del cambio ambiental en Michoacán: Octavio Ocampo 

Morelia, Michoacán,14 de octubre 2026.- Ante la necesidad de construir un Michoacán más sostenible, participativo y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones, el diputado Octavio Ocampo presentó una iniciativa que busca fortalecer la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo, incorporando mecanismos innovadores que procuren una participación más activa de las juventudes en la protección, conservación y restauración del medio ambiente.

Octavio Ocampo indicó que esta propuesta parte de una convicción clara: las y los jóvenes son una de las principales fuerzas de cambio en nuestra sociedad, con una mayor capacidad para organizarse, innovar, generar conciencia y movilizar acciones colectivas, convirtiéndose en aliados estratégicos para enfrentar los retos ambientales que actualmente vive nuestro estado.

El legislador reconoció que si bien la normativa vigente contempla la importancia de que los jóvenes contribuyan al cuidado y mejoramiento del entorno natural, los desafíos ambientales que se enfrentan en la actualidad, demandan ir más allá de la reflexión y la sensibilización, generando espacios reales para la acción y la participación directa.

Entre los principales avances que contempla esta reforma, destaca la incorporación expresa del voluntariado ambiental como una herramienta de participación ciudadana que permitirá a las y los jóvenes involucrarse activamente en actividades de impacto positivo para su entorno.

Asimismo, se propone facultar a las dependencias y entidades correspondientes para celebrar convenios con instituciones públicas de educación media superior y superior, con el propósito de que, cuando su normatividad lo permita, la participación en estas actividades pueda ser reconocida como servicio social.

Finalmente, Octavio Ocampo indicó que con esta visión, las juventudes podrán participar de manera más directa en acciones de reforestación, conservación de suelos y recursos hídricos, representando una oportunidad para que miles de jóvenes contribuyan al bienestar colectivo mientras desarrollan habilidades, valores y experiencia en el trabajo comunitario.