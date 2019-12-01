Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, celebró el arranque de la temporada 2026-2027 de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia A.C., al destacar que las grandes historias del fútbol comienzan en las canchas de barrio, donde niñas, niños y jóvenes descubren su talento, construyen amistades y aprenden el valor del esfuerzo y el trabajo en equipo.

Navarro García reconoció la importancia del fútbol amateur para las familias morelianas, pues detrás de cada equipo hay jugadores que entrenan después de estudiar o trabajar, padres que acompañan a sus hijos y entrenadores que dedican su tiempo a formar nuevas generaciones. Señaló que apostar por el deporte popular también significa brindar mejores oportunidades a los jóvenes, con canchas dignas, instalaciones cuidadas y espacios donde puedan desarrollar su talento.

Durante la inauguración, realizada en la cancha Félix Cerda Loza de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, el exsecretario de Finanzas de Michoacán reconoció el trabajo de los directivos, entrenadores, árbitros y equipos que mantienen viva esta tradición. La celebración deportiva llegó, además, un día después de la contundente victoria de 4-1 del Atlético Morelia sobre Atlético La Paz, en la final de ida de la Liga de Expansión, un resultado que llenó de alegría a la afición moreliana.

Finalmente, Luis Navarro sostuvo que el deporte debe ocupar un lugar importante en el bienestar de las familias y en la transformación de Morelia. Destacó que los principios de justicia social de la Cuarta Transformación también deben sentirse en las canchas de los barrios, colonias y tenencias, porque el talento de nuestros jóvenes merece oportunidades para crecer y cumplir sus sueños, sin importar de dónde vengan.