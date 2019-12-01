Las encuestas son una fotografía del momento: Kuri 

Las encuestas son una fotografía del momento: Kuri 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 18:22:36
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Luego de que la presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, diera a conocer una encuesta donde menciona que que si hoy fueran las elecciones para el 2027, su partido perdería Querétaro y Aguascalientes; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González afirmó que este tipo de ejercicios son fotografías del momento, por lo que pidió a la militancia y directiva del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad a no confiarse.

Expresó que si bien, los gobiernos de Acción Nacional han demostrado resultados concretos en materia de seguridad, finanzas y desarrollo económico, no se debe bajar la guardia ni perder contacto con la ciudadanía.

“Las encuestas son fotografías del momento, no resultados finales. No hay que confiarnos, hay que seguir trabajando con humildad y con cercanía a la gente; el PAN tiene que seguir siendo un partido que escuche, que dé resultados y que no pierda contacto con la ciudadanía”.

“No se gana con discursos, se gana con trabajo” aseguró que hasta el final de su administración se mantendrá firme y cercano a la ciudadanía, ya que a ellos es a los que les debe dar resultados.

