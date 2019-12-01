Las becas son la mayor política social en Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- La secretaria de Educación, Gaby Molina Aguilar, coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en que “darle una beca a un niño o una niña es una inversión, no un gasto; mejorar las escuelas es una inversión, y construir más preparatorias y universidades también lo es”, así, a través del Plan por la Paz y la Justicia, Michoacán vive su mayor transformación educativa a través de becas e inversiones históricas.

Gaby Molina celebró los resultados que presentó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia de prensa mañanera. Actualmente más de 8 millones de estudiantes en México reciben becas, de los cuales 800 mil son michoacanos con una inversión de casi 6 mil millones de pesos; y de forma especial tienen un apoyo para el transporte 44 mil estudiantes universitarios a través de la Beca Gertrudis Bocanegra.

En la conferencia de prensa se mostró un comparativo de la inversión en becas desde el año 2000, cuando Vicente Fox destinó 77 mil 724 millones de pesos a programas como Oportunidades y PRONABES; con Felipe Calderón la inversión fue de 140 mil 565 millones de pesos; con Enrique Peña Nieto se alcanzó 224 mil 440 millones y fue durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se destinaron 463 mil millones de pesos a becas como Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Como parte de la estrategia federal, para el periodo 2025-2030 se proyectan 129.5 millones de apoyos otorgados, equivalente a 4.6 veces más que con Vicente Fox, 3.4 veces más que con Felipe Calderón y 2.8 veces más que con Enrique Peña, con una inversión de un billón 136 mil 692 millones de pesos.

Finalmente, Gaby Molina reconoció las gestiones y respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que han beneficiado a Michoacán con el fortalecimiento del sistema educativo, que incluye mejoras en infraestructura escolar, aumento en el número de preparatorias, mejores salarios para docentes y la contratación de más maestras y maestros, particularmente en educación media superior y superior.