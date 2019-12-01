Las alianzas son fundamentales para el desarrollo económico: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 14:34:12

Morelia, Michoacán; 02 de octubre de 2026.- En la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, las alianzas entre autoridades, ciudadanía e instituciones son fundamentales para avanzar en el desarrollo económico de nuestra ciudad, señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

Así lo expresó durante la presentación de los programas “Cedi-Emprende” y “Fortalezza”, en conjunto con el Centro de Desarrollo Integral Cooperativo (Cedicoop), el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias capítulo Michoacán (CCME) y Valladolid Caja Financiera.

La secretaria de Fomento Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón, informó que “Cedi-Emprende” es un programa de capacitación, talleres y aceleración de empresas pensado para estudiantes de licenciatura y postgrado de Morelia y Michoacán.

En tanto que “Fortalezza” es la segunda edición de una capacitación para el desarrollo profesional y laboral de las mujeres, que tendrá como sede el Colegio de Morelia (CM).

El director general de Cedicoop, Fernando Arellano Martínez, consideró ambos programas como muy importantes e invitó a morelianos y michoacanos a aprovecharlos.

La representante de Valladolid Caja Financiera, Juana Madrigal González, así como la representante de la CCME, Cinthya Barriga Aguilar, coincidieron en que cooperaciones como las de estos dos programas pueden mejorar la vida de los beneficiarios.

Finalmente, Yankel Benítez Silva refrendó a los presentes que cuentan con el apoyo del gobierno del alcalde Alfonso Martínez, así como reiteró la invitación a la ciudadanía a aprovechar estas oportunidades.

Las y los interesados, pueden solicitar mayores informes en las instalaciones de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM).