Lanzará Leonor Mejía iniciativa en favor de la adopción en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- La diputada de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXI Legislatura de Querétaro, María Leonor Mejía Barraza, informó que se trabaja con distintas organizaciones, para realizar una iniciativa de ley que ayude al proceso de adopción en la entidad, el cual beneficiaría directamente a las familias y mujeres que buscan tener hijos, y por alguna situación no han logrado procrear.

“Nosotros tenemos un proyecto muy importante que vamos a dar a conocer en próximos días, para hacer más fácil el proceso de adopción, creo que este tipo de alternativas para las mujeres sin duda apoyan y ayudan; (…) la iniciativa también la hemos trabajado con el DIF, es importante decir que esta iniciativa busca el apoyo de todos los grupos parlamentarios, no es algo que busquemos politizar, incluso es una iniciativa que ya está motiva por el DIF Nacional, es un tema que nos conviene a todas y todos”, dijo.

Reconoció que esta iniciativa busca generar políticas públicas que permitan que los menores que se encuentran en casas hogares pueden encontrar de una forma más rápida una familia, además e cuidar todos los aspectos relacionados con los procesos adoptivos.

Mencionó que se reunieron con miembros de las asociación Vida y Familia (Vifac) para trabajar de la mano con mujeres embarazadas que no han decidido en mantener la crianza de sus bebés, con la intención evitar que las mujeres aborten.

Explicó que esta asociación les brinda apoyo con hogar, educación, alimentación y trabajo, además del acompañamiento; ya que desde el grupo parlamentario del PAN, se busca generar una conciencia en el tema de las adopciones.

“A sido siempre un tema importante para nosotros el luchar por la vida, justamente acabamos te tener una reunión con gente de una asociación que se llama Vifac (…), las acompaña en su embarazo y al final de la gestación ellas deciden en quedárselo o darlo en adopción, estamos teniendo este tipo de reuniones con asociaciones para evitar el aborto”.