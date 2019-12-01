Lanzan Convocatoria del Parlamento Juvenil Incluyente 2025; Grecia Aguilar invita a participar a las juventudes michoacanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 16:37:59

Morelia, Michoacán, 8 de agosto de 2025 – En el marco del próximo Día Internacional de la Juventud, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en el Congreso del Estado, encabezó el lanzamiento de la Convocatoria del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, un espacio pensado para fomentar la participación activa de las juventudes michoacanas en la vida legislativa.

Durante su mensaje, Grecia Aguilar, quien también preside el Comité Organizador, destacó que este ejercicio vuelve tras cinco años de ausencia con un enfoque renovado e incluyente, resultado del trabajo conjunto con las y los integrantes del comité.

Subrayó que se trata de una oportunidad real para que las ideas de las juventudes se traduzcan en acciones legislativas concretas.

“El Parlamento no solo es un ejercicio simbólico. Queremos que las ideas se conviertan en iniciativas, reformas y proyectos viables. Es momento de dejar atrás la visión de las juventudes como cuota electoral. Necesitamos su participación activa y vinculante”, expresó la legisladora.

La convocatoria busca seleccionar a 40 jóvenes que participarán los días 30 y 31 de octubre, presentando propuestas de iniciativa de ley, reforma, derogación o proyectos sociales innovadores que impacten positivamente a sus comunidades.

Grecia Aguilar puntualizó que el carácter “incluyente” del Parlamento responde a la necesidad de representar a la diversidad social del estado, garantizando la participación de jóvenes de pueblos originarios, con discapacidad, migrantes, desplazados y otros sectores históricamente excluidos.

Los requisitos para participar son: tener entre 18 y 29 años, ser originario o residente de Michoacán, presentar una propuesta original con enfoque estatal, llenar el formato de registro, anexar identificación oficial, comprobante de domicilio, carta de exposición de motivos, semblanza personal y carta de autoría de la propuesta.

La diputada informó que el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos brindará talleres gratuitos de técnica legislativa y asesoría para el llenado de formatos, además de que se llevarán a cabo visitas a escuelas y organizaciones juveniles en todo el estado para socializar la convocatoria.

Finalmente, Grecia Aguilar hizo un llamado a las juventudes a sumarse con decisión: “La respuesta ahora está en ustedes. Participen, propongan, debatan. Esta tribuna está abierta para convertir sus ideas en acciones concretas”.