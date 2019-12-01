Lanzan convocatoria ¡Súmate a la Guardia Civil!, para áreas operativas, de investigación y el C5

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:49:02

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Michoacán informó que mantiene vigente su convocatoria de ingreso a la Guardia Civil. Se trata de una oportunidad estratégica para que la ciudadanía se sume activamente a las tareas de protección y atención en los 113 municipios del estado.

Sobre el particular se informó que la institución busca sumar a sus filas a mujeres y hombres que compartan los valores de honestidad, disciplina y legalidad, que deseen incorporarse a las labores de prevención, investigación y reacción operativa, con el objetivo de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al orden público y la paz social.

Es necesario contar con ciudadanía mexicana por nacimiento, tener entre 18 y 40 años de edad, acreditar buena salud física y mental, así como aprobar las evaluaciones correspondientes del proceso de selección y certificación policial.

Las y los aspirantes deberán presentar documentación oficial como identificación vigente, comprobante de estudios, CURP y comprobante de domicilio; además de cumplir con evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de control de confianza previas a su ingreso al Curso de Formación Inicial.

Pueden realizar el registro vía telefónica al 800-890-6195, escribir al correo electrónico reclutamiento.ssp@michoacan.gob.mx o de manera presencial en las instalaciones de la SSP en Morelia, donde personal especializado brindará acompañamiento durante el proceso.

La convocatoria estará vigente hasta el 2027 o hasta cubrir las vacantes disponibles, por lo que se exhorta a las personas interesadas a iniciar su proceso de incorporación. Para más información consulta la convocatoria completa en https://ssp.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/07/SSP_OS_3877_2025-compressed-1.pdf