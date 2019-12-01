Lanza la SSP Michoacán invitación Rodando con tu Guardia Civil, el próximo sábado 24 de enero

Lanza la SSP Michoacán invitación Rodando con tu Guardia Civil, el próximo sábado 24 de enero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 20:16:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Con el objetivo fortalecer los vínculos de proximidad, confianza y colaboración entre la sociedad y las y los elementos de la Guardia Civil, a través de la recreación y la convivencia comunitaria, promoviendo un estilo de vida saludable, Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invitan a las y los michoacanos a participar en “Rodando con tu Guardia Civil”, una jornada deportiva y de convivencia familiar que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero en las instalaciones del Cuartel Valladolid, a partir de las 08:00 horas.

Sobre el particular se informó que dicha actividad contempla un recorrido ciclista con una ruta que iniciará y culminará en el cuartel ubicado en la calle Gaspar de Villadiego s/n, colonia Nueva Valladolid, en Morelia, misma que continuará por la avenida Francisco J. Múgica, calzada Juárez, avenida Universidad y calzada La Huerta, contando en todo momento con acompañamiento y resguardo de personal de Seguridad Vial.

Quienes deseen acudir a esta actividad es necesario llegar a las 07:30 horas al sitio señalado para poder registrarse. Para las personas que no cuenten con bicicleta, la institución tendrá para préstamo en tamaños mediana para adolescentes y grande para adultos. Además, se recomienda que las y los participantes lleven consigo un casco y equipo de protección, así como atender en todo momento las indicaciones de las y los oficiales.

La SSP reitera la invitación a la ciudadanía a participar en la actividad "Rodando con tu Guardia Civil", iniciativa que tiene como propósito fundamental fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar una policía más cercana y comprometida con el bienestar de las familias michoacanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Recupera Policía Morelia camioneta robada en Jesús del Monte
Empleado de la Fiscalía Michoacán es vinculado a proceso por abusar de su propia hija, durante más de una década 
Presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es vinculado a proceso
Más información de la categoria
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Aclara SAT que Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir factura
Multarán a malos usuarios de scooters en el estado de Querétaro: Gerardo Cuanalo 
Extradición masiva, golpe de EEUU a organizaciones en México: 37 cerebros del crimen de Jalisco, el Noroeste y el Pacífico salen del juego
Comentarios